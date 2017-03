Mários há muitos mas nem todos são Calados

Na última semana em Vila Franca de Xira teve lugar uma das mais importantes reuniões de câmara dos últimos anos, com decisões que vão ter forte impacto na vida da comunidade. Foi discutida e aprovada a compra, por parte da câmara, das antigas instalações da Marinha, fechadas desde 2009 e que vão custar aos cofres municipais 8 milhões de euros. Além de ser o futuro pólo de desenvolvimento da cidade, o espaço vai também unir Vila Franca de Xira à vizinha localidade de Alhandra. Por se tratar de um momento importante, estiveram presentes técnicos, moradores e o presidente da Junta de Alhandra, Mário Cantiga (CDU). Estranhamente, o seu colega de partido que é presidente da Junta de Vila Franca de Xira, Mário Calado, não esteve presente. Nem ele nem ninguém do seu executivo. A cena não passou ao lado do vereador Rui Rei, da Coligação Novo Rumo, que lamentou que Mário Calado se tivesse baldado à sessão e que só apareça quando é para o atacar pessoalmente. E até elogiou Mário Cantiga, dizendo que enquanto um Mário se preocupa mesmo com os cidadãos, o outro Mário prefira ficar em casa. Também Alberto Mesquita (PS), presidente da câmara, lamentou que nem Calado nem ninguém da junta vilafranquense tivesse aparecido para uma reunião de câmara tão importante. É certo que o dia estava de invernia, mas se há coisa de que Calado não se poderá queixar foi de não se terem lembrado dele num dia tão importante...