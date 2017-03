Inês Henriques conquista segundo lugar no México

O facto de ter fixado o primeiro recorde oficial dos 50Km marcha no início do ano parece ter relançado a carreira desta atleta que, aos 36 anos e depois da participação nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, dava mostras de querer parar para, segundo disse, exercer a sua profissão de enfermeira e ser mãe. Especialista desde sempre nos 20 Km marcha, estes resultados no Circuito Internacional deste ano (segundo lugar no México depois de um quarto lugar em Espanha) permitem-lhe perspectivar mais alguns anos na competição ao mais alto nível...infelizmente para ela com a difícil opção de adiar mais uma vez os seus planos a nível mais pessoal. Mas não há bela sem senão e ela iria ter saudades destas provas.

M. Teresa Matos