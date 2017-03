Serviços públicos que não atendem telefones

A pouco e pouco vou-me apercebendo que há serviços que têm telefone mas que não têm ninguém para atender. Um deles é o IMT de Santarém. Quem quiser pode experimentar ligar no horário normal de funcionamento, dias úteis entre as 09h00 e as 16h00. Escrevo para O MIRANTE dos Leitores na esperança que alguém com responsabilidades contrate uma telefonista para aquele serviço ou, no caso de já existir, que a mande a alguma consulta de otorrino. Hoje é dia 23 de Março e estou a ligar desde as 15h00. São agora 15h55. Já liguei noutros dias mas não apontei quando nem as horas exactas mas o resultado foi o mesmo. Toca, toca e ninguém atende.

Carlos