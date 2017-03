Parlamento dos Jovens no Cartaxo

O Complexo Desportivo e Cultural da Quinta das Pratas, no Cartaxo, recebeu a Sessão Distrital de Santarém do Parlamento dos Jovens - Ensino Secundário. Participaram 56 alunos provenientes de 14 escolas do distrito. Os vencedores foram o Colégio de São Miguel de Fátima, o Centro de Estudos de Fátima e a Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira, de Rio Maior. O tema debatido foi “40 anos de Constituição Portuguesa e do Poder Autárquico - A que temos. A que queremos: desafios ao poder local”, onde foi aprovado um Projecto de Recomendação a submeter à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, marcada para os dias 8 e 9 de Maio na Assembleia da República.