Detidos por roubo em loja no Cartaxo

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve dois homens num estabelecimento comercial do Cartaxo por terem sido apanhados com produtos roubados nessa loja no valor comercial de 134,58 euros. A PSP refere que verificou posteriormente que os suspeitos possuíam outros produtos furtados em outros dois estabelecimentos da mesma cidade. Foi ainda apreendida uma viatura automóvel, dinheiro e outros objectos que serviam para cometer os delitos. Os detidos, de 21 e 42 anos, foram presentes a tribunal para julgamento, tendo o mesmo sido interrompido e marcada nova data para continuação do mesmo.