João Santos Lopes vence prémio Inatel de novos textos

João Santos Lopes vence prémio Inatel de novos textos

O autor e encenador do grupo de teatro Esteiros, João Santos Lopes, de Alhandra, venceu o grande prémio da 20ª edição do concurso do Inatel “Teatro Novos Textos 2016”. O grande prémio foi atribuído ao original “A noite despe-se no escuro”, do autor, sob o pseudónimo Carlos D’Água e a obra foi seleccionada de entre dezenas de textos a concurso.

Já com obras publicadas e premiadas em anteriores edições do concurso, os textos de João Santos Lopes têm percorrido palcos nacionais e internacionais ao longo dos anos, refere a Sociedade Euterpe Alhandrense em comunicado. Entre as obras premiadas em anteriores edições do concurso estão “Mal me queres”, de 2000, “Histrionia - On the road em tempo de trégua”, de 2001 e “Still life natureza morta”, de 2002.

O concurso da Fundação Inatel tem como intuito estimular novos autores para a escrita de textos originais em língua portuguesa, promovendo e divulgando novos valores literários na área do teatro. O júri desta edição foi constituído por Dulce Maria Cardoso, João Carneiro e Natália Luiza Campos, nomes reconhecidos no panorama artístico nacional. Em 2017, a também alhandrense Maria João Luís foi uma das escolhidas para integrar o júri.

A confirmação da distinção de João Santos Lopes segue-se a uma noite cheia para o Grupo de Teatro Esteiros, vencedor do Prémio concelhio de teatro Mário Rui Gonçalves, atribuído sábado, 25 de Março, nas categorias de Melhor Espectáculo, Melhor Atriz (Isabel Teresa), Melhor Luminotecnia, Melhor Cenografia, Melhor Encenação e Melhor Guarda-Roupa (juntamente com o Grémio Dramático Povoense).

A companhia de Alverca, recebeu também o prémio de melhor interpretação masculina e melhor sonoplatia.

O prémio Mário Rui Gonçalves é uma iniciativa promovida anualmente pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que visa distinguir o teatro amador desenvolvido no concelho, homenageando, simultaneamente, o encenador Mário Rui Gonçalves, que abraçou a causa do teatro na Euterpe e em Alhandra ao longo de três décadas.