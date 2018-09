A câmara vai ao parque

Numa das últimas reuniões de Câmara de Azambuja, o presidente Luís de Sousa informou que o executivo vai fazer uma visita ao Parque Biológico de Gaia, em Vila Nova de Gaia. A excursão tem como objectivo inspirar os autarcas para a requalificação dos antigos viveiros florestais, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que em Junho ficaram a ser geridos pela autarquia. O intuito da visita pode até trazer novas ideias para o espaço, mas o vereador da oposição Rui Corça (PSD) não ficou muito agradado com a novidade pois nem ele nem os restantes elementos da oposição foram convidados para o passeio. Com um ar meio forçado, Luís de Sousa lá fez o convite em público, mas avisou logo que iria trazer inconvenientes, pois se os vereadores do PSD e CDU fossem teria que alterar o meio de transporte, para que todos tivessem lugar. Aqui está um exemplo de um autarca poupadinho, tanto no transporte como nos convites...