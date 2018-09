O Doutor Patas cuida de animais de companhia há dezanove anos

Centro Médico Veterinário fica na Rua D. Afonso Henriques no Entroncamento

O Centro Médico Veterinário Doutor Patas, do Entroncamento, está a comemorar 19 anos de existência. Situado no nº 97 da Rua D. Afonso Henriques (Rua da Estação), no Entroncamento, o Doutor Patas pode ser contactado através do telemóvel 965 617 565, da sua página no Facebook ou através do endereço electrónico geral.doutorpatas@gmail.com.

Presta todos os serviços associados à saúde animal, sobretudo a cães, gatos e alguns animais exóticos. Tem consultas de rotina e de acompanhamento, faz vacinação, desparasitação, análises, destartarização, tosquias e banhos. Dispõe de raio-x digital, ecografia e realiza cirurgias a tecidos moles e cirurgias ortopédicas. Tem ainda serviço de internamento e serviço domiciliário para casos em que não é possível a deslocação por parte dos cuidadores dos animais.

Dirigido por Sandra Pilar Agostinho, o Centro Médico Veterinário Doutor Patas tem serviço de atendimento permanente para responder a casos de extrema urgência, apesar de funcionar de segunda a sexta, em horário alargado, das 10h00 às 20h30. Aos sábados o Doutor Patas abre às 10h00 e encerra às 19h30, com intervalo para almoço das 13h00 às 15h00.