Na apanha do tomate a língua predominante já não é o português

A escassez de mão-de-obra nacional leva empresários do sector a recorrer a imigrantes

As terras são portuguesas mas os idiomas que se ouvem junto aos campos agrícolas do Ribatejo há muito que deixaram de o ser. Vieram de longe, para fugir à guerra ou à pobreza e na bagagem trouxeram apenas a esperança de encontrar uma vida melhor. Estes homens e mulheres acabam muitas vezes por ser a sorte grande de empresários de explorações agrícolas, nos tempos em que a mão-de-obra portuguesa é cada vez mais escassa.

Hussain Abbas, um paquistanês de 22 anos, levanta a cabeça coberta por um chapéu de palha em resposta à chamada do patrão. “Gostas de trabalhar aqui?”, pergunta Carlos Barrela, proprietário da Quinta Terra Velha, em Azambuja, onde todos os anos se cultivam 150 hectares de tomate. “Trabalhar é bom e o patrão paga bem”, responde o paquistanês em jeito confuso, mas de sorriso no rosto.

O jovem está em Portugal há três anos e só teve este emprego. Para trás ficou a família, os amigos, a casa, as roupas e a terra conflituosa onde diz não haver trabalho para jovens como ele. Viajou de carro com um conhecido até à Turquia onde apanhou, já sozinho, um barco que o levou até Itália. Continuou em viagens sucessivas de autocarro até chegar ao lugar a que agora chama casa. Hussain vive dentro da quinta onde trabalha, com mais um colega paquistanês que passou a ser o seu melhor amigo. “É bom morar aqui. Não pago renda, água, nem luz e tenho um amigo do Paquistão a trabalhar comigo”, diz a O MIRANTE.

A língua dificulta o diálogo fluente, mas nas contas Hussain não fraqueja e diz: “Mando duzentos ou trezentos euros para a mãe e para o pai todos os meses”. O único inconveniente é que só trabalha seis meses no ano e, quando o dinheiro falta, os papéis invertem-se. “Depois é o pai que manda para mim”, diz encolhendo os ombros.

Quando a repórter de O MIRANTE lhe pergunta se tem saudades da família, Hussain Abbas fica perdido com a palavra, que diz desconhecer. Depois de uma breve explicação sobre o significado desta palavra tão portuguesa, o jovem apanha-lhe o sentido e diz: “Muitas, muitas. Da mãe, do pai”. Mas voltar para junto deles não está nos planos. “Aqui não tem guerra, não tem nada… Portugal é bom”, diz.

Dos campos de futebol para os campos da lezíria

Em tempos jogador de futebol, Anton Ivanov fugiu à guerra civil no leste da Ucrânia, em 2014, assim que chegaram os primeiros grupos armados pró-russos. Acompanhado pela esposa e uma filha de ambos, foi parar a Azambuja por indicação de uma pessoa conhecida. Com mais um filho nos braços, nascido há dois meses, a família ucraniana também vive numa habitação cedida por Carlos Barrela, seu patrão.

Os olhos azuis turvados de água durante toda a conversa deixam verter lágrimas a fio, quando a repórter lhe pergunta pela família. “Estão todos lá. A mãe e o pai não querem sair e vir para Portugal”, diz Anton limpando as lágrimas com as mãos cobertas de terra seca. “Nós vamos ficar aqui, porque aqui não há guerra”, diz antes de subir para o tractor e acenar em jeito de despedida.

O coração continua a morar longe

Nos campos de Valada (Cartaxo) o calor aperta mas nem assim o jovem Mihail Cananeu, natural da Moldávia, com o suor a escorrer-lhe pela testa, pára para descansar. Hoje o seu trabalho é conduzir o tractor enquanto a máquina vai apanhando o tomate. Um trabalho árduo, ao qual diz já estar habituado.

E se a língua ao início foi um obstáculo neste momento o único problema são as saudades da namorada, que se encontra no país natal. “Ela está lá a trabalhar numa loja e está bem. Jamais a queria ver aqui a trabalhar na agricultura. Isto não é para ela”, confessa Mihail, de 26 anos, enquanto vai ajeitando o seu boné com a cor das quinas.

A trabalhar nos campos de José Nunes, de Cortiçóis, em Almeirim, desde 2011, é entre a apanha do tomate aqui em Portugal e a trabalhar como operário na Moldávia, que Mihail vai ganhando dinheiro para viver. Um valor que considera um pouco baixo para quem trabalha ao sol em constante esforço físico. A residir numa casa arrendada, com os pais e o irmão, em Benfica do Ribatejo (Almeirim), é na carrinha de José Nunes, seu patrão, que se desloca todos os dias para o campo.

Se para o jovem moldavo, Benfica do Ribatejo é apenas o lugar onde repousa, para o romeno Daniel Sondu é campo de trabalho há 17 anos. Na Roménia trabalhava numa fábrica de cimento e como revisor ferroviário, mas a procura por melhores condições de vida trouxe-o até Portugal.

“Primeiro vim eu. Depois a minha mulher. Desde aí nunca mais voltei”, revela enquanto vai preparando o camião para mais uma deslocação à fábrica de tomate. Recorda que quando cá chegou começou por procurar uma padaria em Almeirim para comprar pão. “Procurei e procurei e nem uma encontrei. Depois tive de ficar dois ou três dias só a comer laranjas e carne”, ri-se à medida que desabafa que a vida no campo não é tão dura como na construção civil.