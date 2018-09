Os conselhos do mestre.

Na última reunião de Câmara em Torres Novas, o presidente Pedro Ferreira (PS) aconselhou os vereadores a estudarem a lição antes de irem para as reuniões. Questionado pela vereadora do Bloco de Esquerda, Graça Martins, sobre a entrada em funcionamento da estação elevatória do Bairro da Cabrita, Pedro Ferreira, respondeu que há 30 milhões de euros investidos em obras de saneamento no concelho e que “é importante que os senhores vereadores saibam isto”. Por este andar, ainda vamos começar a ter provas orais, frequências e exames nas reuniões de câmara de Torres Novas. Por isso, malta, toca a estudar a matéria para fugir ao chumbo e às reprimendas do mestre...