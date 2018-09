Concurso de Ideias de Negócio do projecto AgriEmpreende

Com a ideia de criar inovação, o concurso ajuda os vencedores a criarem o seu próprio negócio e ainda atribui prémios monetários aos três primeiros classificados.

Estão abertas as candidaturas para o 2º Concurso de Ideias de Negócio do projecto AgriEmpreende. Uma iniciativa que visa potenciar a criação de novas ideias de negócio e de novos produtos, bem como a concretização de novas empresas da fileira agro-alimentar no Ribatejo e na região Centro. Na primeira edição o concurso recebeu 25 candidaturas. Os vencedores recebem prémios monetários e apoio na incubação física dos negócios. O projecto tem como entidade líder o Agrocluster e como co-promotor o InovCluster.

O presidente do AgroCluster Ribatejo, Carlos Lopes de Sousa, líder do projecto, realça que “o projecto AgriEmpreende está a superar as expectativas, trazendo para a região ideias inovadoras e que poderão marcar a diferença no futuro do sector agro-alimentar também a nível nacional”.

Direccionado a pessoas individuais com ideias de negócio nas temáticas indústria e tecnologias de produção, agricultura e alimentação, o concurso tem como objectivos fomentar o empreendedorismo inovador e criativo junto dos jovens qualificados, utilizar exemplos de boas práticas a nível internacional, explorar as características distintivas das regiões, apoiar novas empresas numa lógica de aceleração do negócio e apostar na geração de spin-offs nos sectores mais competitivos da região.

O concurso desenvolve-se em três fases: Lançamento da “Call” e recepção de candidaturas; Avaliação dos Projectos e Divulgação dos resultados. Os prémios dividem-se em: Pré-incubação física para desenvolvimento do projecto em sistema de co-working por um período de três meses e incubação física após início de actividade em sistema de co-working reservado por um período de seis meses. Ambas podem ser desenvolvidas na Startup Santarém ou no Cei - Centro de Empresas Inovadoras. Os prémios monetários são de cinco mil euros para o primeiro classificado, três mil para o segundo e mil para o terceiro.

O projecto AgriEmpreende visa a criação e dinamização de uma estrutura técnica de apoio ao empreendedorismo que potencia a geração de ideias de negócio, a criação de novos produtos e novas empresas na fileira agro-alimentar, especialmente ao nível do empreendedorismo qualificado e criativo.

Tem como objectivos gerais reforçar a competitividade das PME, a promoção do espírito empresarial (nomeadamente facilitando o apoio à exploração económica de novas ideias e incentivando a criação de novas empresas, inclusive através de viveiros de empresas), o empreendedorismo qualificado e criativo, a identificação de novas ideias de negócio a nível internacional, a criação de metodologias de co-criação a implementar nas infraestruturas de incubação e o estímulo de novos processos de criação de negócios.

As ideias: Louça biodegradável como alternativa à louça descartável, Casquinha (casca de arroz como carga para suportes lenhosos) e SALYS (uma fusão de plantas para criar uma alternativa ao sal) foram as três vencedoras da primeira edição do Concurso de Ideias de Negócio do projecto AgriEmpreende, que atribuiu ainda três menções honrosas.

O prazo para apresentação de candidaturas é até 28 de Setembro através do portal www.agriempreende.pt. O projecto é promovido pelo Agrocluster em parceria com o Inovcluster, financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização.