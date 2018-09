NERSANT dá a conhecer apoios e financiamentos às empresas

Sessões de esclarecimento vão decorrer em várias cidades da região durante o mês de Setembro

Durante o mês de Setembro a NERSANT volta a realizar sessões de esclarecimento por toda da região, com o intuito de dar a conhecer às empresas os projectos que está a desenvolver e aos quais estas se podem candidatar. O alinhamento das sessões já está feito e é o seguinte: Torres Novas (6 de Setembro); Núcleo NERSANT de Abrantes (a 10 de Setembro); Cartaxo, a 12 de Setembro (Auditório Quinta das Pratas); Startup Santarém, a 13 de Setembro; Núcleo Sorraia de Benavente e Centro de Negócios de Ourém (ambas a 17 de Setembro). Todas as sessões têm início marcado para as 17h00 e têm duração prevista de uma hora.

O objectivo da associação é dar a conhecer alguns pormenores e informações úteis sobre os vários projectos que está actualmente a desenvolver, todos direccionados para o apoio à actividade e inovação empresarial, explicitando de que forma as empresas se podem candidatar e quais os apoios concedidos em cada um destes projectos. Dos temas a abordar nestas sessões constam o Plano de Formação financiada para as empresas para o período 2018/2019 através das Formações Modulares Certificadas, que a NERSANT voltará a disponibilizar gratuitamente.

Serão dadas também informações actualizadas sobre o SI2E (Sistema de incentivos ao empreendedorismo e ao emprego), projecto que está novamente com candidaturas abertas, neste primeiro aviso, até dia 12 de Outubro. O SI2E tem como objectivo estimular o surgimento de iniciativas empresariais que levem à criação de emprego em territórios de baixa densidade. Existem incentivos financeiros para investimentos até 100 mil euros, sendo condição obrigatória a criação líquida de, pelo menos, um posto de trabalho.

A internacionalização e o plano de acções que a Nersant irá implementar até ao final do ano será outro dos assuntos a serem apresentados, assim como o projecto Vales. Este é um programa do Portugal 2020 que permite às PME a contratação de serviços de consultoria em determinadas áreas através de candidaturas ao Vale Oportunidades de Internacionalização, ao Vale Comércio, ao Vale Economia Circular e ao Vale Incubação.

Por último, serão também dados a conhecer de forma mais detalhada o projecto PPEC - Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Eléctrica e ainda a linha Capitalizar Mais - Linha de Crédito para Pequenas e Médias Empresas. De notar que a linha Capitalizar Mais, com uma dotação global de 1.000 milhões de euros, é uma linha de crédito com garantia mútua enquadrada no Programa Capitalizar, que pretende promover o apoio ao financiamento de PME com projextos de reforço da capacitação empresarial para o desenvolvimento de novos produtos e serviços, ou com inovações ao nível de processos ou produtos.