“Women Senses” em Alverca dá apoio a quem procura plano nutricional equilibrado

Factores como stress, sedentarismo e tabagismo, bem como problemas hormonais e o esforço que é feito para conciliar as obrigações profissionais com as pessoais e familiares podem influenciar escolhas alimentares pouco adequadas.

Para combater este problema cada vez maior a terapia mais eficiente passa por um plano nutricional equilibrado e específico através de alimentos nutritivos. Como tal, o papel do nutricionista é fundamental para promover bons hábitos alimentares e estabelecer planos alimentares adequados e personalizados com o objectivo de promover os bons hábitos alimentares de modo a que estes sejam duradouros e eficazes.

Na Women Senses a nutrição é considerada uma peça fundamental para a promoção da saúde e qualidade de vida e uma alimentação saudável, completa e variada é tida como imprescindível para o desenvolvimento e crescimento.

A perda, manutenção ou aquisição de peso devem ser efectuados de modo controlado para evitar dietas desequilibradas, que são prejudiciais para a saúde e ineficientes a longo prazo. Neste sentido, a Women Senses convida à marcação de uma consulta de Nutrição, onde será avaliada a sua condição física, o IMC (índice de Massa Corporal) e serão elaborados planos alimentares equilibrados e personalizados adaptados ao seu dia-a-dia, tendo em consideração factores como a idade, sexo, altura, estilo de vida e gostos pessoais.

Nas consultas de emagrecimento no adulto estabelecem-se metas realistas e consistentes, de forma a manter a motivação da pessoa. O objectivo é obter um emagrecimento consistente e duradouro sem ser necessário recorrer a qualquer tipo de medicação.

A Women Senses fica em Alverca, na Estrada Nacional 10, nº 52 e para garantir a qualidade do serviço prestado a sua nutricionista está inscrita na Ordem dos Nutricionistas e na Entidade Reguladora da Saúde. A Women Senses também pode ser seguida através do Facebook ou Instagram.