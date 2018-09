Agora...sigam as obras!

No último sábado mais de um milhar de antigos militares que passaram pelas escolas da Armada em Vila Franca de Xira promoveram um encontro no local para reviver histórias e despedirem-se das antigas instalações, que vão dar lugar a um novo complexo urbano idealizado pela câmara municipal, que comprou o espaço. O Guarda Rios foi lá e ficou encantado com a sinalética usada para mostrar os caminho para as diferentes actividades.