E que tal a bomba atómica?!

A Câmara de Vila Franca de Xira está a atacar em força a praga de baratas que atacou o concelho e o presidente Alberto Mesquita anunciou na última reunião do executivo que já foram realizados 320 raides, digamos assim, de desbaratização e que estão muitos mais programados. Apesar disso os vereadores, Mário Calado, da CDU, e Carlos Patrão, do Bloco de Esquerda, reclamaram maior poder de fogo no terreno. Afinal trata-se de uma espécie de barata designada por “americana” e toda a gente sabe que quando se trata de coisas vindas da pátria do capitalismo a esquerda não perdoa!!!