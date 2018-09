Vídeos de O MIRANTE com 100 mil visualizações

Os vídeos publicados esta semana em O MIRANTE tiveram um total de cem mil visualizações na página de O MIRANTE na rede social facebook. “Marinheiros voltaram às antigas escolas de Vila Franca de Xira” foi o vídeo mais procurado com um total de 31 mil visualizações, seguindo-se o vídeo “Jovens da Carregueira metem mãos à obra e mudam imagem da freguesia” com 29 mil visualizações.

Seguem-se outras notícias que estiveram em destaque esta semana em www.omirante.pt: “Corrida mais colorida do ano voltou às ruas de Almeirim”; “Pais e alunos fazem obras em escola”; “Todos à Tomatada em Almeirim”; “O adeus triste e angustiado a Luís Grilo”; “Aflição obrigou-o a urinar no autocarro e foi enxovalhado pela junta de freguesia”; “Motorista de Benfica do Ribatejo morre em despiste”.