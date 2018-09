Fórum da Juventude de Alcanena com Diogo Piçarra e Aurea

Os cantores Diogo Piçarra e Aurea são as grandes atracções da quinta edição do Fórum da Juventude de Alcanena. Um evento que vai decorrer na Praça 8 de Maio nos dias 14 e 15 de Setembro.

No dia 14 de Setembro, sexta-feira, pelas 17h30, no Cine-Teatro São Pedro vai ser apresentado o projecto “Jovens Activos”. Mais tarde, pelas 21h00, há animação musical com a actuação de Pimenta Preta. Às 22h00, sobe ao palco Diogo Piçarra. A partir das 00h30, a animação é com Hot Crazy Boy and Girls.

No sábado, dia 15, às 15h30, tem início, junto ao Estádio Municipal, a Corrida Colorida. Há ainda animação musical com Brass Corp, Orquestra Improvável e Hot Cray Boy, zumba e desporto num conjunto de actividades que contam com o apoio da Casa do Povo de Alcanena.

Às 21h00 tem lugar a actuação da Orquestra Improvável seguindo-se, às 22h00, o concerto de Aurea. A partir das 00h00, a animação continua noite dentro com o DJ Kaya. O programa conta ainda com tasquinhas, animação de rua e desporto. As entradas são livres.