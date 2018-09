Obras no Prédio Alvarenga e Parque Almonda com projectos aprovados

Câmara de Torres Novas prevê um investimento de 816 mil euros com comparticipação de 85% por parte da União Europeia.

Os projectos para a reabilitação do Prédio Alvarenga e áreas exteriores do Parque Almonda, em Torres Novas, incluídos no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), foram aprovados na reunião de câmara de 28 de Agosto. As obras estão orçadas em cerca de 816 mil euros e são comparticipadas por fundos comunitários em 85% do seu valor.

O Prédio Alvarenga, doado pela família Alvarenga para uso da Câmara de Torres Novas, vai albergar o Centro de Interpretação de Arqueologia e História da Cidade. De acordo com o projecto, mantém-se parte da fachada e será reabilitado o interior em linhas contemporâneas. Além das salas multiusos interiores está também prevista a construção de um anfiteatro exterior. Segundo comunicado da autarquia, “pretende-se tornar o conjunto flexível a vários usos ora mais culturais, ora mais científicos, ora mais direccionado para a divulgação e educação, ora mais para o estudo e investigação”.

O engenheiro Blazer Rodrigues, da unidade de Gestão de Projectos da Câmara de Torres Novas, explicou na reunião camarária o rearranjo urbanístico e paisagístico previsto para o Parque Almonda. As obras decorrerão no Moinho dos Duques, arruamentos, ponte dos Duques, Tarambola e ponte da Levada, e visam a criação de um parque urbano e um espaço de lazer e recreio, integrado na malha da cidade, que estabeleça uma relação visual e de usufruto com o rio Almonda.

Câmara de Torres Novas investe na rede viária

A repavimentação da estrada entre Alcorochel e Charneca de Alcorochel, onde estão a decorrer actualmente obras de saneamento, a requalificação da Calçada António Nunes, Torres Novas, e a beneficiação de arruamentos na zona industrial de Riachos devem arrancar no final deste ano ou no início de 2018, segundo prevê a Câmara de Torres Novas, dona das obras. As intervenções envolvem um montante global na ordem dos 700 mil euros.

O pedido de empréstimo bancário para as obras foi deliberado em assembleia de câmara e, de acordo com o presidente do município, Pedro Ferreira, falta apenas a luz verde do Tribunal de Contas para se avançar com o lançamento dos respectivos concursos públicos, ainda em Setembro ou Outubro.