Recolha de sangue em Santarém

O Grupo de Dadores de Sangue de Pernes vai organizar mais uma campanha de recolha de sangue, marcada para a próxima sexta-feira, 7 de Setembro, no Hospital Distrital de Santarém, onde estará uma unidade móvel do Instituto Português do Sangue e da Transplantação entre as 15h00 e as 20h00.