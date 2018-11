Sai mais um documento da cartola

O estudo prévio do projecto de reabilitação do Nogueiral, em Torres Novas, esteve em discussão na última reunião de câmara.

O estudo prévio do projecto de reabilitação do Nogueiral, em Torres Novas, esteve em discussão na última reunião de câmara, que foi conduzida pelo vice-presidente do município, Luís Silva (PS). No entanto, a vereadora do Bloco de Esquerda, Helena Pinto, pediu o adiamento desse ponto para ter mais tempo para rever a documentação. “Mexer nesta parte da cidade não deve ser feito com base em decisões pouco amadurecidas”, disse a vereadora, acrescentando: “Recebemos os documentos na quinta-feira à noite e não houve tempo para reflexão”. O pedido foi negado pelo vice-presidente e, insatisfeita com essa recusa, a vereadora solicitou ali mesmo a informação que achou necessária para formular o seu sentido de voto. A partir daí a reunião transformou-se num autêntico número de circo com o ilusionista Luís Silva a retirar documentos da cartola. A vereadora pedia uma planta em formato A3 e o vice-presidente dava; pedia uma ilustração em 3D do local e o vice apresentava; pedia as actas das reuniões anteriores onde o assunto tinha sido abordado e o vice chamava alguém do staff para as fornecer,; perguntou quantos lugares de estacionamento estavam previstos e o número foi dado. Só faltou mesmo tirar um coelho da cartola, mas nem assim convenceu a vereadora do Bloco, que votou contra...