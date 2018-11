Uma questão de falta de jeito

Um homem tentou assaltar duas pessoas em Vialonga empunhando uma pistola.

Na vida, para que alguma coisa se faça bem feita, é geralmente preciso talento, gosto e sobretudo algum jeito. Isto é verdade em quase todas as profissões e nem os assaltantes ficam de fora deste leque. Mas quando não se tem nenhum desses atributos o melhor mesmo é ficar em casa. Que o diga o homem que, ao início da tarde de dia 13 de Novembro, tentou assaltar duas pessoas em Vialonga empunhando uma pistola. Quando a primeira vítima ofereceu alguma resistência, o ladrão ficou com medo e fugiu atirando a pistola contra uma janela. Momentos depois, arrependido mas determinado a assaltar alguém naquele dia, voltou a ir buscar a arma ao chão e empunhou-a contra uma segunda pessoa que passava na rua, que também o enfrentou e o meteu a fugir, desta vez sem deitar fora a arma. Depois destas duas tentativas falhadas, dignas de comédia, o assaltante continua em parte incerta. A GNR ainda esteve no local a recolher algumas pistas e o caso vai continuar a ser investigado pelas autoridades.