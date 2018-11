A medalha e o cagaçal.

O presidente da Câmara da Golegã, Veiga Maltez, vai propor a atribuição da medalha de mérito municipal ao comando territorial de Santarém da GNR, pela atitude firme e pedagógica que a Guarda Nacional Republicana demonstrou durante a última Feira Nacional do Cavalo. O autarca recordou na última reunião de câmara que um grupo de cavaleiros esteve numa madrugada da feira em frente à sua casa a assobiar e a tocar buzinas - contestando as novas regras que proibem a circulação de cavalos e charretes na vila entre as 02h00 e as 07h00 da manhã - e a GNR “teve um papel essencial”. O Cavaleiro Andante regista e considera a distinção bem merecida, pois não há nada como uma boa noite de sono, sem relinchos, buzinas ou outros cagaçais, depois de um dia de festa rija...