Impostos...fonéticos.

O Administrador Executivo da Rodoviária do Tejo, Orlando Ferreira, lembrou nas declarações que fez para a edição de aniversário de O MIRANTE, um curioso imposto que, no século dezanove era cobrado aos barcos que transportavam mercadorias entre Abrantes e Lisboa, chamado Tramagalho. A recordação foi feita a propósito do imposto adicional sobre os combustíveis criado na altura da troika, que continua a penalizar quem usa o gasóleo como combustível. Perante tal situação O Cavaleiro Andante sugere que para rimar com Tramagalho, o imposto tenha também um nome que termine em alho mas com uma referência a carro. E que tal...Carravalho??!!!