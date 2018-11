Touradas na TV.

O sociólogo Luís Capucha voltou a ser um dos grandes defensores da tauromaquia em mais um debate do programa televisivo Prós e Contras, da RTP, que contou com a presença de autarcas como Ricardo Gonçalves (Santarém), Francisco Oliveira (Coruche) e Alberto Mesquita (Vila Franca de Xira). Como neste tipo de debates toda a gente fala e no fim fica tudo na mesma, salta à vista aquele momento em que, quando se falava de cuidar de animais, Capucha perguntou a um dos anti-taurinos na sala se tinha ratazanas em casa e se as alimentava porque, afinal de contas, são bichinhos como os outros. O adversário respondeu ironicamente que sim. E foi a partir desse momento que o debate passou a cheirar... a esgoto.