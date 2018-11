Alhandra Sporting Club voltou a dominar Gala de Mérito Desportivo

Município de Vila Franca de Xira distinguiu os melhores atletas do ano. Jorge Barbosa, basquetebolista do União Desportiva Vilafranquense, recebeu o prémio carreira. Clube de Alhandra voltou a dominar nos prémios principais. Presidente do município confessou-se orgulhoso por ter um concelho dinâmico no associativismo desportivo.

O Alhandra Sporting Club (ASC) voltou a ser o clube triunfador da Gala de Mérito Desportivo realizada em Vila Franca de Xira na noite de sexta-feira, 16 de Novembro, com os seus atletas a arrecadarem vários prémios. O município distinguiu os atletas que alcançaram bons resultados desportivos na época 2017/2018, numa gala que encheu o auditório do Ateneu Artístico Vilafranquense.

Pedro Leitão, da Federação Portuguesa de Triatlo/ASC venceu o prémio de treinador do ano. Pany Varela, do futsal do Sporting Clube de Portugal, o prémio de atleta masculino do ano. E Ana Catarina Pereira, do futsal do Sport Lisboa e Benfica, foi eleita a atleta feminina do ano. A noite de prémios ficou completa com a distinção de Inês Rico, do triatlo do ASC, como atleta revelação, e a estafeta mista júnior de triatlo, também do ASC, como a equipa do ano.

O basquetebolista Jorge Barbosa, uma referência do concelho pelo trabalho feito em torno da promoção do basquetebol, recebeu o prémio carreira. Além destes prémios principais cerca de meio milhar de jovens e praticantes de outras modalidades, que obtiveram os melhores resultados em campeonatos regionais, nacionais e internacionais, receberam também as distinções com o nome dos patronos Pedro Alves, Carlos Manuel Lopes e Baptista Pereira.

O presidente do município, Alberto Mesquita, confessou o seu orgulho no movimento associativo desportivo do concelho e todos os resultados que têm obtido com o nome de Vila Franca de Xira ao peito. Sublinhando o crescimento da actividade desportiva e dos bons resultados, o autarca admitiu no futuro ter de encontrar um auditório maior para acolher todos os que desejavam ter assistido à cerimónia.

“É preciso reconhecer o papel fundamental do nosso movimento associativo, que está presente em todas as dinâmicas e vida da nossa comunidade. Existem nestes resultados muitas horas de esforço e dedicação de todos, pais, dirigentes, treinadores e atletas, sem o vosso empenho isto não teria sido possível”, agradeceu.