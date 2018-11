Atleta de Salvaterra de Magos conquista ouro no Campeonato do Mundo de Trampolins

Lucas Santos, atleta do Trampolins Salvaterra Clube, arrecadou na quinta-feira, 15 de Novembro, a medalha de ouro na prova de duplo mini-trampolim, no Campeonato do Mundo por Idades de Trampolins. Um evento que se realizou em São Petersburgo, na Rússia, entre 15 a 18 de Novembro.

O jovem de Salvaterra de Magos conquistou o título no escalão 15-16 anos, batendo, com 72.800 pontos, o russo Glushenko e o australiano Christie, segundo e terceiro classificados.

Em trampolim individual, Francisca Santos, irmã de Lucas, no escalão 11-12 anos, com um pequeno deslize na sua segunda série, não conseguiu superar o 34º lugar, sendo, ainda assim, a portuguesa melhor classificada.