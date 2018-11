Clube de Ténis de Santarém celebra 35 anos com muita energia

Associação continua a investir na melhoria das infraestruturas do seu complexo desportivo.

O Clube de Ténis de Santarém está a celebrar 35 anos e a viver um momento de grande dinamismo, quer a nível desportivo quer na melhoria das suas infraestruturas, de que é exemplo a adjudicação no mês passado da cobertura do segundo campo de padel, uma modalidade recente que chegou ao clube em 2016. Esse investimento conta com apoio financeiro da Câmara de Santarém e vai permitir que o mini ténis possa treinar sem interrupções devido à chuva, abrindo também a possibilidade de se organizarem torneios federados e sociais no Inverno.

No jantar comemorativo do 35º aniversário, ficou ainda a saber-se que a direcção do Clube de Ténis de Santarém mantém também o sonho de construir uma cobertura para os dois campos de ténis da parte de cima do complexo, tendo em conta que o número de alunos da escola de ténis neste momento já é superior a 100.

“A aposta no ensino do ténis de qualidade e da formação de homens e mulheres tem sido o nosso lema, chegando a confundir algumas mentes quanto à nossa aposta competitiva. Em nosso entender, a competição nasce de uma forma natural quando a qualidade de treino é ministrada e os jovens descobrem capacidades que lhes permitem poder competir de igual para igual”, afirmou o presidente da direcção, Élio Cunha, no seu discurso.

Nos últimos tempos, e com o apoio de diversas empresas de referênca nacional e local, foram concluídas as obras de acesso pedonal ao clube, com a colaboração da União de Freguesias da Cidade de Santarém, e foi efectuada a intervenção para repor a iluminação dos quatro campos de ténis. Está também já nas instalações do clube o material para vedar a envolvente do complexo desportivo, aguardando-se a disponibilidade da União de Freguesias para colaborar na colocação.