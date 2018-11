Coruchense mais destacada na liderança da 1ª divisão distrital

Os mais directos perseguidores, União de Santarém e União de Almeirim, perderam pontos.

O Coruchense venceu 2-3 em Tomar e destacou-se mais na liderança do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém, após ver os seus mais directos perseguidores perderem pontos: o União de Santarém perdeu a invencibilidade em Fazendas de Almeirim, onde foi derrotada por 1-3; e o União de Almeirim empatou 1-1 em Marinhais.

Perante essa conjugação de resultados, o Amiense, que recebeu e bateu os vizinhos do Alcanenense por 2-0, está agora na segunda posição, com 18 pontos, empatado com o União de Santarém, ambos com menos cinco pontos que o clube de Coruche. O União de Almeirim tem 17 (mas menos um jogo), seguindo-se Cartaxo (menos um jogo) e Fazendense com 14. Na cauda da tabela, o clube de Glória do Ribatejo é agora lanterna-vermelha isolado com apenas 3 pontos.

Os resultados da nona jornada foram os seguintes: Samora Correia 3-0 Glória; Amiense 2-0 Alcanenense; Fazendense 3-1 U. Santarém; Atl. Ouriense 3-1 Ferreira do Zêzere; U. Tomar 2-3 Coruchense; Marinhais 1-1 U. Almeirim; Torres Novas 0-0 Cartaxo.