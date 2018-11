Final four de sub 14 masculinos de basquetebol no fim-de-semana

O Palácio dos Desportos de Torres Novas recebe no próximo fim-de-semana a Final Four Distrital no escalão de sub 14 masculinos em basquetebol. Após a disputa da fase regular ficaram apurados o CD Torres Novas - OAB (sem derrotas), Chamusca Basket Clube, Santarém Basket Clube e o CR Casal do Grilo.

Nesse torneio a quatro, a decorrer entre 23 e 25 de Novembro, vão ficar a conhecer-se a equipa campeã distrital assim como os representantes no Campeonato Regional que dá apuramento para o Campeonato Nacional.