Ministro da Educação e secretário de Estado no Centro de Estágio de Rio Maior

O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, estiveram na manhã de sexta-feira, 16 de Novembro, em Rio Maior, na abertura da sessão de encerramento do Projecto de Internacionalização da Rede de Centros de Alto Rendimento (CAR). No evento, que decorreu no auditório Albino Maria, no Centro de Estágios de Rio Maior, estiveram presentes ainda a presidente do município, Isaura Morais, e o presidente da Fundação do Desporto, Paulo Frischknecht.

O ministro da Educação foi ainda convidado a inaugurar a nova sala de estudo da Unidade de Apoio ao Alto Rendimento na Escola, (UAARE) nas instalações daquele centro. Um espaço que vem dar outras condições aos jovens atletas de alto rendimento que aqui vivem, estudam e treinam durante a sua época escolar e desportiva.

Durante a manhã os governantes puderam assistir a várias comunicações que abordaram as estratégias futuras para o processo de promoção e divulgação internacional dos CAR. Já no período da tarde, decorreu a sessão pública de apresentação dos resultados para divulgação dos meios resultantes do projecto. Esta sessão foi dinamizada por consultores especialistas das empresas que desenvolveram os serviços adjudicados, os quais apresentaram e fundamentaram os resultados.