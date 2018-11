Triatlo de Torres Novas vence Aquatlo de Coruche

A Escola de Natação do Clube de Natação de Torres Novas venceu colectivamente o Aquatlo de Coruche, última prova de preparação da Região Centro Interior, que consistiu num segmento inicial de natação e num segmento de corrida. Na prova realizada no sábado, 17 de Novembro, participaram vários clubes dos distritos de Santarém, Castelo Branco e Portalegre.

Distribuídos por quatro escalões etários, desde Benjamins a Juvenis, os atletas torrejanos conquistaram 10 pódios individuais: Francisca Leirião, 1ª em Benjamins; Guilherme Neves, 1º em Infantis; Margarida Inácio e Noa Gabriel, 2ª e 3ª em Infantis; João Nuno Batista e Pedro Afonso Silva, 1º e 2º em Iniciados; Matilde Moita e Natércia Carvalho, 2ª e 3ª em Iniciados; Duarte Santos e Gustavo do Canto, 1º e 3º em Juvenis.

No Top10 ficaram ainda Leonor Gonçalves na 5ª posição em Benjamins, André Neves e Francisco Borges na 4ª e 5ª posições em Iniciados, Mafalda Leirião, Joana Silva e Cláudia Orvalho no 4º, 6º, e 7º lugares em Iniciados e Bruno Proença no 7º lugar em Juvenis.

Com estes resultados obtidos nas três etapas que constituíram o Circuito da Região Centro Interior, alguns atletas de Torres Novas ganharam direito a participar num estágio organizado pela Federação de Triatlo de Portugal, nos dias 14 a 16 de Dezembro.