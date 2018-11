Vilafranquense lidera no Campeonato de Portugal em futebol

Nenhuma das equipas da região que disputam a Série C foi derrotada na 12ª jornada.

O Vilafranquense está no primeiro lugar isolado da Série C do Campeonato de Portugal em futebol, apesar de ter empatado no domingo 1-1 na deslocação a Fátima, na 12ª jornada da prova. O clube de Vila Franca de Xira tem 25 pontos, mais dois que União de Leiria e Sintrense, que contudo têm menos um jogo.

A jornada foi também positiva para o FC Alverca, que conseguiu a segunda vitória no campeonato ao receber e bater o Peniche por 3-2. O Mação também merece destaque por ter conseguido um empate 2-2 em Oliveira do Hospital. Contudo, estas duas equipas continuam nos dois últimos lugares da tabela - Alverca com 8 pontos e Mação com 5. Mais descansado está o Fátima, no décimo lugar (em 18 equipas) com 15 pontos.

Os resultados da 12ª jornada foram os seguintes: Oliveira do Hospital 2-2 Mação; Alverca 3-2 Peniche; Sertanense 0-0 Torreense; Fátima 1-1Vilafranquense; Alcains 0-1 AD Nogueirense; U. Leiria 3-1 Sintrense; Loures 0-0 Oleiros; Anadia 2-1 Benfica C.Branco; Santa Iria 2-1 Caldas.