A Feira das Sopas e Petiscos de Arco da Memória

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Feira das Sopas e Petiscos de Arco da Memória, no concelho de Rio Maior, teve casa cheia durante o fim-de-semana, tendo recebido também a visita da presidente do município, Isaura Morais, e de outros autarcas da câmara e da freguesia. Não faltaram muitas sopas, petiscos e doces para provar e a música do grupo “Camisas Negras” para ajudar à digestão.