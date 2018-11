Adília Martins, 70 anos

Agarrados ao tabaco mesmo quando fumar já nem dá prazer

Os últimos dados do Programa Nacional para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dizem respeito a 2016 e revelam que, nesse ano, morreram em Portugal mais de 11.800 pessoas por doenças atribuíveis ao tabaco. Para assinalar o Dia Mundial do Não Fumador, 17 de Novembro, O MIRANTE andou pelas ruas de Santarém à procura de fumadores assumidos e de ex-fumadores. Tentando perceber o que leva uns a continuar a fumar e outros a por um ponto final ao vício que, só em Portugal, mata uma pessoa a cada 50 minutos. Ter muita força de vontade e deixar de ter dinheiro para comprar tabaco são as respostas mais frequentes quando a questão é “O que é preciso fazer para deixar de fumar?”.

João Ferreira, 23 anos

Fumo mais quando estou com amigos. Gosto de fumar e acho que o tabaco é um bom desbloqueador de conversas. Fumo geralmente depois das refeições ou nas saídas à noite quando um copo puxa o cigarro. Nessas alturas posso acabar por fumar um maço inteiro numa noite. Fumo mais quando estou entre amigos. Como nunca tive problemas de saúde não penso deixar de fumar. É um vício complicado de largar.

Francisco Dias, 24 anos

Não tenho força de vontade para largar o cigarro. Quando era pequeno os meus pais fumavam e eu não gostava nada do tabaco mas fui-me habituando e agora sou fumador. Gosto de fumar depois das refeições. Fumo meio maço por dia mas quando saio à noite fumo um bocadinho mais. Falta-me força de vontade para largar o tabaco.

Miguel Cruz, 47 anos

Fumar já não me dá prazer mas eu fumo. Já fumo por obrigação, nem me dá prazer. Comecei a fumar em adolescente e continuei, agora fumo um maço por dia. Fumo logo pela manhã quando me levanto já ansioso. Nunca tive problemas de saúde e falta-me a vontade para parar. Pode ser que no final desta entrevista a coisa até resulte.



Paulo Martins, 49 anos

Deixei de fumar após quatro meses no hospital. Comecei a fumar quando era miúdo, por estupidez como qualquer jovem. Fumei durante muitos anos até que um dia tive um acidente de viação que me deixou quatro meses internado no hospital, todo partido. Quando saí do hospital não me mexia, nem conseguia andar. Foi por isso que deixei de fumar. Cheguei a fumar dois maços de tabaco por dia.

Diogo Alves, 20 anos

Por vezes já sinto dificuldades respiratórias. Fumar ajuda-me a aliviar o stress. Comecei a fumar mais ou menos aos 17 anos. Experimentei e gostei. Quando estou stressado a primeira coisa que faço é fumar um cigarro. Nunca tive problemas de saúde, mas sei quais os que estão associados ao consumo de tabaco como problemas com os dentes e os pulmões. Por vezes tenho dificuldade em respirar, mas falta-me força de vontade para parar.

Alice Roque, 52 anos

Dá-me prazer fumar um cigarro sozinha. É um vício há muitos anos. Parei durante a gravidez, mas recomecei e agora está mais difícil voltar a parar. Comecei por brincadeira, devia de ter uns 17 anos. Fumava um ou dois cigarros por dia. Agora fumo uns 14 ou 15. Tenho o prazer de fumar um cigarro sozinha, por isso é que é um bocadinho mais complicado deixar. Talvez um dia me dê o clique.

Adília Martins, 70 anos

Acho que deixo de fumar se não tiver dinheiro. Fumo porque gosto e me sabe bem, tira-me o stress. Gosto de fumar a qualquer hora do dia. Quando a malta vem ter comigo, bebemos um café, convivemos e fumamos um cigarrinho. Posso passar sem café, mas não sem o tabaco. É mais forte do que eu. Falta-me a força de vontade para deixar o vício. Um dia, se não tiver dinheiro, não terei outro remédio… deixo de fumar automaticamente. Agora um maço de tabaco dá-me para um dia e meio.

Rita Franco, 23 anos

Reduzi porque comecei a ter uma pieira matinal. Fumo em convívio.Não fumo em casa. O meio onde se está acaba por influenciar. Comprei o primeiro maço de tabaco numa saída à noite, tinha uns 17 ou 18 anos. A partir daí fumava mais à noite depois passei a fumar quando bebia café e por aí fora. Agora um maço dá-me para dois dias, mas houve uma altura em que fumei mais. Comecei a ter uma pieira logo de manhã e reduzi. A força de vontade é sem dúvida muito importante para deixar de fumar.

Maria Torrão, 41 anos

Tenho infecções pulmonares mas continuo a fumar. Pela estupidez natural da adolescência, comecei a fumar aos 14 anos. Os adolescentes começam a fumar uns atrás dos outros, experimenta-se, não se gosta, insiste-se e fica-se viciado. Fumo a qualquer hora, um maço por dia. Todos os anos faço um tratamento porque tenho infecções pulmonares. Entretanto mudei para o “iqos”, melhorei bastante da expectoração, mas não deixei de fumar.