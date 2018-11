Câmara de Rio Maior cria residência para atenuar falta de alojamento para estudantes

Município vai reabilitar dois imóveis adquiridos na zona antiga da cidade

A Câmara Municipal de Rio Maior adquiriu dois imóveis na zona antiga da cidade que vai reabilitar com vista à criação de uma residência de estudantes que sirva não só alunos da Escola Superior de Desporto mas também da Escola Profissional da cidade. A nova infraestrutura vai ainda dar apoio ao centro de estágios do complexo desportivo, que já não chega para as encomendas no que toca a capacidade de alojamento.

“Adquirimos já um imóvel na parte antiga da cidade, em frente à Igreja da Misericórdia e à Casa Senhorial, que custou 67.500 euros. Até final do mês será adquirido um imóvel contíguo por cerca de 97 mil euros”, disse a

O MIRANTE a presidente da Câmara de Rio Maior, Isaura Morais (PSD). No edifício já comprado vão ser criados 13 quartos duplos. O segundo terá mais capacidade, diz a autarca.

Isaura Morais sublinha que a autarquia não se está a substituir ao Estado e esclarece que este projecto não invalida que continue a reivindicar ao Governo a construção de uma residência de estudantes para a Escola Superior de Desporto. “Estarei sempre na linha da frente para defender a residência de estudantes da Escola de Desporto, até porque essa escola será das poucas no país que não tem esse tipo de infraestrutura, mas este é um projecto autónomo e complementar. Vai servir não só para a Escola Superior de Desporto mas também para a Escola Profissional, pois metade dos alunos vem de fora, e para a Desmor. Neste momento já recusamos clientes no nosso centro de estágios”, afirmou.

A autarca diz que com esse projecto o município ataca o problema da falta de alojamento para estudantes e ao mesmo tempo contribui para a revitalização da zona antiga da cidade, que desde a década de 1980 viu dali sair diversos equipamentos e infraestruturas, como o posto da GNR, o quartel de bombeiros ou a igreja. “Está na hora de inverter esse cenário, até porque há fundos comunitários para reabilitação dos centros urbanos e é isso que estamos a fazer”, revela.