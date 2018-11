Crianças de Almeirim visitam o centro de saúde e dizem que não têm medo dos médicos

Utentes dos jardins-de-infância do concelho de Almeirim foram conhecer o centro de saúde da cidade e as extensões de Fazendas de Almeirim e de Benfica do Ribatejo.

Maria mede pela primeira vez a tensão arterial. Não está nervosa pois sabe que os doutores das batas brancas não estão ali para a magoar. A profissional de saúde mostra-lhe os números que aparecem no monitor do aparelho e explica o que significam. A menina de cinco anos que frequenta o Jardim de Infância nº 3 de Almeirim agradece e esboça um sorriso. As crianças já não têm tanto medo dos doutores das batas brancas como antigamente. Apesar das ‘picas’ que as fazem chorar e dos medicamentos amargos que as obrigam a tomar, garantem que eles são amigos, confidentes e estão ali para tratar.

Maria é uma das centenas de crianças pertencentes aos jardins-de-infância do concelho de Almeirim que visitaram na quarta-feira, 14 de Novembro, o Centro de Saúde e as extensões de Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo. Uma iniciativa para assinalar o Dia Mundial da Diabetes, que pretendeu promover a saúde e bem-estar e tentar que os alunos percam alguns receios na visita ao médico.

“O senhor doutor é meu amigo”, diz convicta Maria, de quatro anos, do Jardim de Infância nº 3 de Almeirim, mostrando ao mesmo tempo com uma boneca como é que os médicos fazem para tratar as pessoas. E não é a única. Também Vicente não tem medo de ir ao hospital e ser tratado por um médico. Sabe que o médico está ali para o ajudar. “Já parti a cabeça e foi o doutor que me curou”, conta.

Acabadinho de ser medido e pesado está Martim. Orgulhoso, vai mostrando aos amigos o crachá que recebeu e tem em destaque uma bolinha verde. Ele não sabe, mas a bolinha dessa cor quer dizer que tem o Índice de Massa Corporal (IMC) ideal e é uma criança saudável. E não é o único. Guilherme também acabou de receber um crachá com uma bolinha verde.

Começa-se a ouvir música lá fora, anunciando que a aula de actividade física para as crianças vai começar. Avançamos com elas para o exterior do Centro de Saúde de Almeirim, mas antes damos uma espreitadela à zona de entrada para as urgências. Está a ser oferecido um lanche saudável às crianças. À disposição, em cima do balcão da recepção estão saladas de frutas em copos de plástico e um cesto com fatias de pão e com tostas.

Pedro é dos primeiros a deliciar-se com uma fatia de pão. Questionado se tinha receio dos médicos, respondeu logo: “Não tenho medo do senhor doutor. Não gosto é das ‘picas’ que dão”, admite a criança de quatro anos do Jardim de Infância nº 3 de Almeirim.