Falta de lembradura...

Alguns eleitos da oposição na Assembleia Municipal da Golegã manifestaram-se a favor das novas regras implementadas pela câmara este ano na Feira Nacional do Cavalo, designadamente a que impediu a circulação de cavalos e charretes na vila, entre as 02h00 e as 07h00. Um dos elogios veio de Bruno Medinas (Movimento Sangue Novo), que até disse que “já devia ter sido feita alguma coisa acerca desta situação”. Resta dizer que não foi por falta de oportunidade que o próprio Bruno não ajudou à solução, pois até foi vereador da câmara entre 2009 e 2013 e chefe de gabinete do anterior presidente da câmara (e seu irmão), Rui Medinas, no mandato 2013-2017. Pelos vistos, foi mesmo só falta de lembradura...