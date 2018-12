Ateneu Artístico Cartaxense celebra 138.º aniversário

O Ateneu Artístico Cartaxense comemora o seu 138.º aniversário no sábado, 1 de Dezembro, com um jantar de gala. O início do jantar está marcado para as 20h00, seguindo-se uma homenagem aos sócios que completam 25, 50 e 74 anos de associados. A noite termina, pelas 24h00, com o espectáculo “Remember the 90’s”.

O jantar tem um custo de 13 euros (adultos) e 6,50 euros (crianças entre os 6 e 10 anos). As reservas podem ser efectuadas através do número de telefone 243 770 919 ou através do e-mail aac1880@sapo.pt.