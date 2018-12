PS debate “O desporto na nossa terra”

partilhe no Google+

partilhe no Google+

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

“O desporto na nossa terra – potencialidades e constrangimentos” é o tema do debate que a concelhia de Santarém do Partido Socialista promove na sexta-feira, 30 de Novembro, a partir das 21h00, na sua sede, sita na Rua Dr. Rui Silva Leitão, em São Domingos. Como oradores convidados vão participar o presidente da Associação Distrital de Futebol de Santarém, Francisco Jerónimo, o presidente da Associação Distrital de Ginástica de Santarém, Vítor Varejão, e o vice-presidente do Politécnico de Santarém e ex-director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Miguel Moutão. A sessão é aberta ao público em geral.