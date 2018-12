“Vivenda azul” acolhe associações

A Câmara de Santarém vai disponibilizar uma vivenda de que é proprietária no Largo do Município para albergar as sedes de colectividades da cidade. A chamada “vivenda azul” vai acolher para já o Rugby Clube de Santarém e a associação Pace Makers Running Clube, através de contratos de comodato (cedência gratuita) a celebrar entre o município e essas entidades. A cedência das instalações ao Rugby Clube de Santarém terá a duração de um ano, sendo renovável por igual período, sucessivamente. Já no que toca à associação Pace Makers, o prazo de cedência é de 10 anos, sendo passível de renovação caso não tenha sido encontrada uma solução definitiva para a localização da sua sede social. As associações comprometem-se a realizar as benfeitorias necessárias à utilização do espaço, bem como a sua manutenção, e ainda a suportar o pagamento das despesas de água e electricidade.