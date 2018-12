Gabriel Paula campeão nacional de karaté em juniores

Gabriel Paula, do Dojo Amicale Cartaxo, alcançou o primeiro lugar no Campeonato Nacional de Karaté de Kumité no escalão -55kg em juniores, enquanto Joana Soares, do mesmo clube, subiu ao terceiro lugar do pódio em cadetes.

A competição decorreu no dia 18 de Novembro em Braga, no Complexo Desportivo da Universidade do Minho. O Dojo Amicale Cartaxo foi representado por cinco atletas: Duarte Gomes (campeão regional Kata Cadete); Gonçalo Gomes (campeão regional Kata Junior); Gabriel Paula (campeão regional Kumité Junior-55kg); Joana Soares (vice-campeã Regional Kata Cadete); e Daniel Ferreira (vice-campeão Regional Kumité Cadete).