Rugby de Santarém coloriu com vitórias fim de semana cinzento

O Rugby Clube de Santarém teve um fim-de-semana bastante positivo num final de semana marcado pela chuva. Na manhã de sábado, os sub 16, que participam no competitivo campeonato da 1ª divisão nacional, receberam e derrotaram o S. Miguel por concludentes 27-0. À tarde os seniores venceram por 32-20 o Clube de Rugby dos Arcos de Valdevez, na fase regular do campeonato nacional da 1ª divisão (2º escalão nacional).

Também no sábado, mas em Coimbra, os escalões de formação do Rugby de Santarém foram ao torneio de apoio à selecção nacional e voltaram a mostrar um excelente nível de jogo, garantindo boas vitórias.

Já os sub 14, no domingo, na jornada regional de Alcochete, depois de uma excelente vitória contra o Rugby de Montemor por 17-10, acabaram por ter um mau segundo jogo com a equipa da casa e perderam por 54-7.