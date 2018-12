Rui Miguel vence torneio de aniversário TDS no escalão +55.

Nos dias 23, 24 e 25 de Novembro, realizou-se no Talent Discover Sports, em Santarém, o Torneio 3º Aniversário TDS, torneio nível B de Veteranos +35, +45 e +55. Em representação do Clube Ténis Santarém, estiveram os tenistas Paulo Cabaço e Rui Miguel Silva, competindo nos escalões +45 e +55, respectivamente. O atleta Rui Miguel Silva venceu o Torneio no escalão de +55 (Singulares), derrotando na final o tenista Joaquim Alho do CT Joaquim Alho (ATLEI).