Ultras Almeirim regressam após dois anos afastados dos Tigres

Claque aparece na sétima jornada e garante que vai ajudar o clube a subir à primeira.

A claque de apoio do Hóquei Clube “Os Tigres” de Almeirim voltou à actividade no sábado, num jogo em casa, após dois anos de afastamento. Os Ultras Almeirim marcaram presença no Pavilhão Alfredo Bento Calado num jogo em que a equipa da casa defrontou o Biblioteca IR, vencendo por 7-2. O regresso da claque surge também por “uma grande força que o treinador tem feito, tendo vindo falar connosco e incentivar-nos a aparecer”, refere o líder dos Ultras, Rui Drex.

Os ultras perderam a vitalidade e deixaram de aparecer nos jogos, após o líder ter ficado afastado por motivos profissionais e de saúde de um familiar, a quem passou a dar apoio. Drex saiu mesmo de Almeirim para trabalhar e cuidar do familiar, tendo regressado recentemente à cidade. Além disso, conta Rui Drex, também o vice-presidente dos Ultras Almeirim, Miguel Petisca, afastou-se por “situações pessoais”, que entretanto estão estabilizadas. Drex confessa que não via um jogo de hóquei há dois anos.

Rui Drex reconhece que a direcção do clube também contribuiu para o afastamento dos elementos da claque, realçando que essa situação está ultrapassada. “No início do mandato a direcção chegou a querer acabar com a equipa sénior e isso teve alguma influência”, refere, acrescentando que entretanto houve “uma aproximação da direcção e o treinador veio falar connosco a pedir-nos apoio”. Drex sublinha que este é um “regresso feliz” e que a claque, ou o sexto jogador como lhe chamam, vai estar empenhada em ajudar a equipa a subir à primeira divisão.

Os Tigres, após o jogo de sábado, o sétimo do campeonato da segunda divisão zona sul, destronaram o Alenquer e subiram ao primeiro lugar, com 18 pontos, mais dois que o segundo. O Benfica B está em terceiro com 15 pontos. Neste momento a equipa de Almeirim apenas teve uma derrota. Na próxima jornada, os Tigres vão à casa do Parede FC, classificado em quarto lugar com 13 pontos.