Festival Gastronómico de Inverno no Porto Alto

O Festival Gastronómico de Porto Alto regressa ao Porto Alto, na sexta-feira, 30 de Novembro, para dar a provar o que de melhor tem a gastronomia nacional.

Até 9 de Dezembro prova-se de tudo um pouco e não vão faltar as típicas iguarias da gastronomia ribatejana. O arroz carolino das lezírias ribatejanas, o torricado de bacalhau, carne do alguidar frita, os grelhados, a tripa assada são alguns dos petiscos servidos nesta quinta edição do festival, no Centro Social de Porto Alto.

O evento é organizado pela Comissão de Festas do Porto Alto e conta com o apoio da Câmara Municipal de Benavente e da Junta de Freguesia de Samora Correia.