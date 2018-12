NERSANT apoia empresas interessadas em exportar para a Austrália

Elaborado estudo para promover internacionalização das empresas do Ribatejo

A NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, ao abrigo do projecto financiado Exportintelligence, realizou diversos estudos de mercado com o objectivo de promover a internacionalização das empresas da região. A Austrália é um dos países analisados e para o qual a associação faculta dicas para quem pretende iniciar o processo de exportação para este mercado.

O estudo começa por dar a conhecer o país, a sua relação económica e comercial com Portugal bem como a política nacional de comércio internacional e carácter fiscal. “A Austrália é um país com uma economia muito dinâmica, caracterizada por uma grande facilidade e segurança de fazer negócios e por se encontrar em expansão há 23 anos consecutivos. As exportações de bens de Portugal para a Austrália cresceram 13,2% em 2016, face a 2015, para 122,5 milhões de euros, enquanto as importações decresceram 62,8% para 13,5 milhões de euros, o que representa um saldo da balança comercial positivo de 109 milhões de euros”, começa por abordar o documento, produzido pela NERSANT, debruçando-se, de seguida, sobre “como exportar” para a Austrália.

A apresentação da documentação necessária, regimes aduaneiros, proibições e procedimentos especiais, certificações e vistorias precisas, requisitos de embalagem e rotulagem, principais custos associados às exportações e regime pautal da Austrália, são apenas algumas das informações que constam do estudo.

O estudo “Promoção da Internacionalização da Região de Forma Inteligente para a Austrália”, está disponível gratuitamente no portal www.exportribatejo.com, ou mediante solicitação, junto do Departamento de Apoio Técnico, Inovação e Competitividade da NERSANT, através dos contactos datic@nersant.pt.

Para além do mercado da Austrália, existem estudos para a promoção das exportações do Ribatejo para outros mercados, tais como Canadá, Chile, Colômbia, Gana, Marrocos, México, Moçambique, Polónia e Turquia. Todos estes estudos foram realizados ao abrigo do projecto Exportintelligence, que tem por objectivo o levantamento dos principais procedimentos (e eventuais barreiras) de acesso a mercados, para facilitação do acesso das empresas da região, dando-lhes ferramentas de prévia análise e preparação antes de se abordarem esses novos mercados (disponíveis em www.exportribatejo.com).