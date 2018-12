Talentos da gastronomia em Fátima na final do concurso nacional

A Escola de Hotelaria de Fátima (EHF) vai ser palco da final do Concurso Nacional Jovem Talento da Gastronomia 2018, nos dias 4 e 5 de Dezembro. Esta é a sétima edição do concurso, que percorre o país, sendo considerado como a competição mais importante para os jovens nas áreas de Cozinha/Pastelaria, Restaurante/Bar e Pastelaria/Padaria. A iniciativa é da Inter-Magazine - Edições do Gosto, que tem a EHF como um dos patrocinadores institucionais.

O concurso é composto por três etapas regionais e culmina na final nacional, que reúne os concorrentes com melhores pontuações e onde o talento é revelado em cada uma das áreas a concurso. Este ano acontece nos dias 4 e 5 de Dezembro, na EHF e conta com o apoio do Município de Ourém.

“Jantar à luz das Estrelas” é uma das fases do concurso, que vai acontecer nas instalações da EHF, no dia 4, pelas 19h30. No dia 5, decorre ainda o fórum “Que Futuro para a Gastronomia de Portugal”, onde vão estar reunidos os profissionais do presente e futuro.