Convívio na Junta de Freguesia de S. Pedro - Tomar

Uma palestra do pároco Herlander Limão sobre a origem dos dias de Todos os Santos e de Finados e a apresentação do livro “Singularidades de uma mulher de 40” da autoria de Elsa Ribeiro Gonçalves, seguidas de um magusto e animação a cargo de Nuno Suarez, foram as actividades desenvolvidas dia 10 de Novembro, na Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar.

A organização esteve a cargo da Junta de Freguesia, Associação de Apoio Social, Paróquia de São Pedro e Associação de Pais com o apoio da Comissão do Festival da Juventude “Vens Ouvir ou Vens Curtir” e de várias pessoas individualmente, bem como de funcionários voluntários e diversas entidades. Marcou presença, no evento, a vereadora da Câmara Municipal de Tomar e responsável pela Acção Social, Filipa Fernandes.