Escuteiros acolhidos na freguesia de São Pedro de Tomar durante o fim de semana

Nos dias 23, 24 e 25 de Novembro realizou-se o Encontro Regional de Pioneiros do Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português, em São Pedro de Tomar. Participaram 442 Pioneiros e Participantes, pertencentes a 30 agrupamentos de Santarém. As actividades desenvolvidas tiveram como tema “A verdadeira história da Guerra Grécia-Pérsia”.

No sábado após terem percorrido a freguesia de São Pedro e arredores num raide que nem a chuva intensa travou, os participantes foram acolhidos pelas várias instituições da freguesia, nomeadamente a Associação de Apoio Social e Junta de Freguesia, tendo-lhes proporcionaram a oportunidade de tomarem um banho quente. Devido ao mau tempo, foi na cave do Lar de São Pedro que se realizou a “Assembleia de Cidadãos”.

No Domingo, foi também na Cave do Lar de São Pedro que se deu inicio à Eucaristia dominical com a paróquia de São Pedro, presidida pelo Sr. Padre Herlander Limão que fez questão de lembrar a missão dos pioneiros que, segundo disse, estão a viver uma etapa em que se descobrem como pessoas e como cristãos. O pároco lembrou-lhes o desafio do fundador Baden-Powell: “Deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos”. O resto da manhã foi dedicada à realização de jogos.

Finalmente foram feitos os agradecimentos às entidades que apoiaram a organização deste evento: Câmara Municipal de Tomar, Junta de Freguesa de São Pedro, Associação de Apoio Social de São Pedro, Associação de Pais do Centro Escolar de São Pedro, Paróquia de São Pedro e todas as pessoas que individualmente colaboraram para que a actividade fosse possível.

A Junta de Freguesia de São Pedro, pela sua presidente Lurdes Ferromau Fernandes, entregou uma lembrança aos 30 agrupamentos presentes, bem como à organização da actividade.