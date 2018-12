História da Caima em exposição em Constância

A Companhia de Celulose do Caima abriu ao público a exposição temporária “De Albergaria a Constância”, em exibição na Casa-Memória Camões em Constância. A mostra percorre os 130 anos desde a fundação da empresa produtora de pasta de papel, em 1888, até aos nossos dias. Com curadoria de Jorge Custódio, a exposição pode ser vista até 17 de Maio de 2019, aos sábados e domingos entre as 14h30 e as 18h00.